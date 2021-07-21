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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Флора
Легия - Флора: обзор матча 21 июля 2021
Легия
21.07.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Флора
3'
Б. Капустка
90+1'
Р. Лопеш
53'
Р. Саппинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Легия - Флора
ГОЛ! 2:1!
Р. Лопеш
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Зенев
80'
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
Р. Саппинен
80'
Замена
М. Поом
️️️️
М. Соометс
74'
Замена
К. Калласте
️️️️
М. Лукка
Замена
Р. Лопеш
️️️️
М. Холовня
60'
Замена
Жозуэ
️️️️
М. Эмрели
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
Х. Оямаа
17'
Желтая карточка
М. Лукка
Замена
Б. Слиш
️️️️
Б. Капустка
7'
ГОЛ! 1:0!
Б. Капустка
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Махир Эмрели
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Андре Мартинш
ЦФ
82
Лукиньяс
ЦФ
67
Бартош Капустка
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
24
Матеуш Ветеска
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
4
Марко Лукка
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Легия
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Жозуэ
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
14
Майк Навроцки
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Флора
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
3-5
1
Боруц
37
Младенович
55
Енджейчик
18
Юранович
82
Лукиньяс
24
Ветеска
3
Холовня
67
Капустка
28
Мартинш
3-4-3
38
Игонен
2
Лиландер
24
Пюрг
2
Кууск
15
Саппинен
10
Миллер
14
Васильев
8
Соометс
4
Лукка
8
Оямаа
20
Зенев
11
Эмрели
10
Жозуэ
10
Жозуэ
11
Эмрели
67
Капустка
99
Слиш
99
Слиш
67
Капустка
3
Холовня
21
Лопеш
21
Лопеш
3
Холовня
4
Лукка
25
Калласте
25
Калласте
4
Лукка
8
Соометс
20
Поом
20
Поом
8
Соометс
15
Саппинен
11
Рейнкорт
11
Рейнкорт
15
Саппинен
Остались в запасе
Легия
Флора
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
7
Мацей Росолек
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
14
Майк Навроцки
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
26
Кристо Хуссар
ПЗ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
7
Мацей Росолек
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
14
Майк Навроцки
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристо Хуссар
ПЗ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Легия - Флора
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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