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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ХИК - Мальме
ХИК - Мальме: обзор матча 27 июля 2021
ХИК
27.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Мальме
1'
М. Тенхо
78'
Р. Риски
10'
А. Кристиансен
76'
В. Бирманчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ХИК - Мальме
Желтая карточка
Жаир
90'
+6
Замена
Э. Олусанья
️️️️
А. Танака
85'
82'
Желтая карточка
А. Налич
ГОЛ! 2:2!
Р. Риски
Пас отдал
Л. Лингман
78'
Замена
Р. Риски
️️️️
Л. Карлос Мурильо
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
В. Бирманчевич
Пас отдал
А. Чолак
72'
Замена
А. Налич
️️️️
Ж. Инге Бергет
72'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
С. Рикс
60'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Э. Ракип
60'
Замена
Ф. Беймо
️️️️
И. Бонке
Желтая карточка
Л. Лингман
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Валенчич
40'
22'
Желтая карточка
И. Бонке
10'
ГОЛ! 1:1!
А. Кристиансен
Пас отдал
О. Левицки
Желтая карточка
Р. Риски
3'
ГОЛ! 1:0!
М. Тенхо
Пас отдал
Л. Лингман
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
30
Якоб Таннандер
ЦФ
37
Атому Танака
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
9
Филип Валенчич
ЦФ
10
Лукас Лингман
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦФ
6
Эрдаль Ракип
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
1
Хуго Кето
ЦФ
18
Dylan Murnane
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Мальме
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ЦП
30
Марко Йоханссон
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
7
Велько Бирманчевич
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
2-5
16
Морен
5
О'Шонесси
7
Жаир
5
Тенхо
13
Мурильо
24
Браун
10
Лингман
3-3-4
27
Далин
4
Мойсандер
15
Ахмедходжич
16
Брорссон
6
Левицки
10
Кристиансен
5
Рикс
14
Чолак
14
Бергет
6
Ракип
8
Бонке
37
Танака
21
Олусанья
21
Олусанья
37
Танака
6
Ракип
64
Ларссон
64
Ларссон
6
Ракип
14
Бергет
7
Налич
7
Налич
14
Бергет
8
Бонке
2
Беймо
2
Беймо
8
Бонке
5
Рикс
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
5
Рикс
Остались в запасе
ХИК
Мальме
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
1
Хуго Кето
ЦФ
18
Dylan Murnane
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
1
Хуго Кето
ЦФ
18
Dylan Murnane
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
Остались в запасе
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча ХИК - Мальме
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
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ВПС
0 : 4
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Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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