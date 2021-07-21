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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - ХИК
Мальме - ХИК: обзор матча 21 июля 2021
Мальме
21.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
ХИК
45+1'
А. Чолак
74'
А. Кристиансен
68'
Р. Риски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мальме - ХИК
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
Ф. Беймо
90'
+5
90'
+5
Замена
L. Henrique
️️️️
Ф. Валенчич
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
88'
79'
Замена
Р. Риски
️️️️
Р. Риски
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
Э. Ларссон
77'
Замена
Э. Ракип
️️️️
О. Левицки
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Кристиансен
74'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
С. Рикс
69'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
А. Налич
69'
68'
ГОЛ! 1:1!
Р. Риски
Пас отдал
Ф. Валенчич
Желтая карточка
Э. Ларссон
61'
59'
Замена
Д. Браун
️️️️
Жаир
ГОЛ! 1:0!
А. Чолак
Пас отдал
И. Бонке
45'
+1
12'
Желтая карточка
Р. Риски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
30
Якоб Таннандер
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
3
Янне Саксела
ЦФ
10
Лукас Лингман
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
9
Филип Валенчич
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
37
Атому Танака
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Мальме
16
Франц Брорссон
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦФ
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
7
Велько Бирманчевич
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
ХИК
4
Маркус Халсти
ЦЗ
1
Хуго Кето
ЦФ
18
Dylan Murnane
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
4-4-2
27
Далин
7
Налич
4
Нильсен
15
Ахмедходжич
64
Ларссон
2
Беймо
10
Кристиансен
5
Рикс
6
Левицки
14
Чолак
8
Бонке
2-5
16
Морен
5
О'Шонесси
10
Лингман
37
Танака
9
Риски
9
Валенчич
7
Жаир
2
Беймо
16
Брорссон
16
Брорссон
2
Беймо
64
Ларссон
4
Мойсандер
4
Мойсандер
64
Ларссон
6
Левицки
6
Ракип
6
Ракип
6
Левицки
5
Рикс
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
5
Рикс
7
Налич
14
Бергет
14
Бергет
7
Налич
9
Валенчич
19
19
9
Валенчич
7
Жаир
24
Браун
24
Браун
7
Жаир
Остались в запасе
Мальме
ХИК
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
4
Маркус Халсти
ЦЗ
1
Хуго Кето
ЦФ
18
Dylan Murnane
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Остались в запасе
11
Себастьян Нанаси
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
31
Мелькер Элльборг
ЦФ
21
Петер Гваргис
ЦФ
34
Маркус Бьорквист
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Остались в запасе
4
Маркус Халсти
ЦЗ
1
Хуго Кето
ЦФ
18
Dylan Murnane
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Статистика матча Мальме - ХИК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
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