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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Коринтианс
Куяба - Коринтианс: обзор матча 27 июля 2021
Куяба
27.07.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Коринтианс
71'
R. Elias
28'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Коринтианс
Красная карточка
A. Conceição
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Лукас
86'
84'
Замена
Хавьер
️️️️
Рони
Замена
R. Gava
️️️️
U. Correia
82'
Желтая карточка
Марллон
77'
ГОЛ! 1:1!
R. Elias
71'
68'
Замена
Маркиньос
️️️️
Г. Силва
Замена
J.
️️️️
É.
67'
Замена
R. Elias
️️️️
Ж. Виларди
67'
65'
Замена
М. Витал
️️️️
В. Кантильо
Замена
G. Pato
️️️️
F. Marques
46'
Замена
Камило
️️️️
D. Gomes Magalhaes
46'
45'
+4
Желтая карточка
В. Кантильо
28'
ГОЛ! 0:1!
Рони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
19
Élton
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
28
Адсон
ЦФ
1
Кассио
ЦФ
4
Жил
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
70
Рони
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Куяба
21
Guilherme Pato
ЦФ
1
Матеус Ногейра
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
50
Юри
ЦФ
77
Osman
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Коринтианс
10
Матеус Витал
ЦП
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Луан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
1-1-5
13
Марллон
29
Клайсон
6
11
6
Виларди
8
4
3-1-5
23
Фагнер
4
Виктор
6
Сантос
6
Габриэль
4
Жил
21
Жо
70
Рони
19
Силва
30
Кантильо
19
21
21
19
8
18
18
8
11
27
Камило
27
Камило
11
19
18
18
19
6
Виларди
9
9
6
Виларди
30
Кантильо
10
Витал
10
Витал
30
Кантильо
19
Силва
10
Маркиньос
10
Маркиньос
19
Силва
70
Рони
39
Хавьер
39
Хавьер
70
Рони
Остались в запасе
Куяба
Коринтианс
1
Матеус Ногейра
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
50
Юри
ЦФ
77
Osman
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Луан
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
50
Юри
ЦФ
77
Osman
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Питон
ЦФ
33
Матеус Донелли
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Луан
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Куяба - Коринтианс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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