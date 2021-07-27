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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Спартак М (мол)
Уфа (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 27 июля 2021
Уфа (мол)
27.07.2021, вторник, 12:00
Россия. М-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
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Статистика матча Уфа (мол) - Спартак М (мол)
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Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
5 : 2
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Информация о матче
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Уфа (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
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Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
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2021.02.22 11:40
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2020.10.29 12:59
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Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
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Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
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Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
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Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
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