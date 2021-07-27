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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Серкль Брюгге
Беерсхот - Серкль Брюгге: обзор матча 27 июля 2021
Беерсхот
27.07.2021, вторник, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
40'
О. Деман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Серкль Брюгге
90'
+1
Замена
️️️️
К. Данке
Замена
️️️️
M. Suzuki
87'
Замена
А. Саньянг
️️️️
М. Реда Халаймия
55'
Замена
B. Eleke
️️️️
Л. Крекович
55'
55'
Замена
Л. Лопеш
️️️️
Х. ван дер Брюгген
52'
Желтая карточка
О. Деман
Желтая карточка
Т. де Смет
49'
40'
ГОЛ! 0:1!
О. Деман
Пас отдал
Р. Декостер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
7
Musashi Suzuki
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Беерсхот
10
Blessing Eleke
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
2-1-5
28
де Смет
33
ван ден Бейс
10
Хольцхаушер
20
Халаймия
31
6
Дом
4
44
1-2-5
13
Мянго
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
2
Деман
1
Дидийон
2
Даланд
8
Декостер
2
Витиньо
9
Крекович
10
10
9
Крекович
20
Халаймия
7
Саньянг
7
Саньянг
20
Халаймия
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
Остались в запасе
Беерсхот
Серкль Брюгге
29
T. Pietermaat
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
29
T. Pietermaat
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Беерсхот - Серкль Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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