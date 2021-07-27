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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Шапекоэнсе
Жувентуде - Шапекоэнсе: обзор матча 27 июля 2021
Жувентуде
27.07.2021, вторник, 00:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
4'
М. Пейшото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Шапекоэнсе
Желтая карточка
В. Мендес
88'
Замена
Чико
️️️️
W.
88'
83'
Замена
F.
️️️️
D.
Замена
Бруниньо
️️️️
D.
80'
Замена
C.
️️️️
Соррисо
80'
75'
Замена
R. Lima
️️️️
F.
75'
Замена
F.
️️️️
L. Gomes
Желтая карточка
Капиксаба
70'
69'
Замена
K. Nunes
️️️️
G.
Замена
Капиксаба
️️️️
M. Jesus
58'
Желтая карточка
M. Jesus
52'
46'
Замена
Ф.
️️️️
M. Ribeiro
44'
Желтая карточка
D.
Желтая карточка
Жадсон
34'
Желтая карточка
М. Карне
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Пейшото
Пас отдал
П. Энрике
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
10
Matheus Jesus
ЦП
16
Жадсон
ЦП
20
Didi
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
31
Марсело Карне
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Шапекоэнсе
25
Léo Gomes
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
Жувентуде
30
Kelvin
ЦЗ
31
Dudu
ЦП
15
Kelvi
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
10
Чико
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Шапекоэнсе
6
Laércio Soldá
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
7
Mike
ЦФ
17
Фернандиньо
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
2-5
10
16
Жадсон
34
Мендес
99
Пейшото
7
Соррисо
23
2
Матеус
5
25
Бузанелло
10
5
9
0
7
Соррисо
13
13
7
Соррисо
10
7
Капиксаба
7
Капиксаба
10
91
10
Чико
10
Чико
91
23
37
Бруниньо
37
Бруниньо
23
0
28
28
0
49
0
0
49
10
43
43
10
5
17
17
5
25
10
10
25
Остались в запасе
Жувентуде
Шапекоэнсе
30
Kelvin
ЦЗ
31
Dudu
ЦП
15
Kelvi
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
6
Laércio Soldá
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
7
Mike
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
Остались в запасе
30
Kelvin
ЦЗ
31
Dudu
ЦП
15
Kelvi
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Остались в запасе
6
Laércio Soldá
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
23
Vinicius Guedes
ЦФ
7
Mike
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Жувентуде - Шапекоэнсе
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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