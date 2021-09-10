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    Расписание матчей 10-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 9 тур
    10 сентября, пятница
    00:00
    Луки-Энергия
    Смоленск
    Не начался
    10 сентября, пятница
    10:30
    Чита
    0:0
    Динамо СПб
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    14:00
    Звезда
    1:2
    Тверь
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    16:00
    Кайрат
    3:2
    Красава
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    16:30
    Знамя Труда
    1:0
    Чертаново
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    16:30
    Динамо-2
    2:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    18:00
    Волна
    1:2
    Химик
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    18:00
    Муром
    0:0
    Олимп-Долгопрудный-2
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    18:00
    Шинник
    3:0
    Енисей-М
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    20:00
    Зенит-2
    1:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 22 тур
    10 сентября, пятница
    00:00
    Шахтер
    3:0
    Спутник
    Тех. поражение
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 10 тур
    10 сентября, пятница
    01:30
    Парагвай
    2:1
    Венесуэла
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    01:30
    Уругвай
    1:0
    Эквадор
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    02:00
    Колумбия
    3:1
    Чили
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    02:30
    Аргентина
    3:0
    Боливия
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    03:30
    Бразилия
    2:0
    Перу
    Матч завершен
    Россия. М-лига (2021/2022), 8 тур
    10 сентября, пятница
    11:30
    Уфа (мол)
    0:3
    Урал (мол)
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    12:00
    Академия им. Коноплева
    0:4
    Нижний Новгород (мол)
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    13:00
    Рубин (мол)
    1:0
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    13:00
    Строгино (мол)
    0:1
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    15:00
    Сочи (мол)
    2:1
    Химки (мол)
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    16:00
    Краснодар (мол)
    3:0
    УОР №5
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    16:00
    Ахмат (мол)
    0:0
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    16:30
    Ростов (мол)
    0:1
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    19:00
    ЦСКА (мол)
    3:0
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 9 тур
    10 сентября, пятница
    13:00
    Химки-2
    0:1
    Строгино
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    15:00
    Факел-М
    0:2
    Арсенал-2
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    16:00
    Родина
    3:1
    Квант
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    16:00
    Зенит
    1:2
    Динамо Бр
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    17:00
    Пересвет
    2:0
    Саранск
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    18:00
    Сокол
    1:0
    Калуга
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    19:00
    Сатурн
    2:1
    СКА-Хабаровск-2
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 10 тур
    10 сентября, пятница
    15:00
    Енисей
    1:0
    Балтика
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 8 тур
    10 сентября, пятница
    19:00
    Мидтьюлланд
    2:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    10 сентября, пятница
    21:00
    Брондбю
    1:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 7 тур
    10 сентября, пятница
    19:30
    Александрия
    1:0
    Ингулец
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 7 тур
    10 сентября, пятница
    21:45
    Брюгге
    3:0
    Остенде
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 6 тур
    10 сентября, пятница
    22:00
    Бирмингем Сити
    2:0
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 5 тур
    10 сентября, пятница
    22:00
    Лорьян
    2:1
    Лилль
    Матч завершен
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