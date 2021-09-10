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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Парагвай - Венесуэла
Парагвай - Венесуэла: обзор матча 10 сентября 2021
Парагвай
10.09.2021, пятница, 01:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Венесуэла
7'
Э. Мартинес
46'
Каку
90'
Д. Чансельор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Венесуэла
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Чансельор
Пас отдал
Й. Сотельдо
Замена
M. Cáceres
️️️️
Р. Рохас
81'
Замена
Э. Перес
️️️️
У. Мартинес
73'
Замена
Х. Флорентин
️️️️
Каку
73'
73'
Замена
F. Vargas
️️️️
Ж. Уртадо
73'
Замена
Б. Манцано
️️️️
Х. Морено
Замена
О. Кардосо
️️️️
Л. Амарилья
66'
Замена
Р. Санчес
️️️️
О. Ромеро
65'
59'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Отеро
59'
Замена
Р. Росалес
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
49'
ГОЛ! 2:0!
Каку
Пас отдал
А. Ромеро
46'
Желтая карточка
Х. Алонсо
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мартинес
Пас отдал
Каку
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
2
Роберт Рохас
ЦЗ
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
3
Уго Мартинес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
17
Каку
АП
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
5
Хуниор Морено
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
9
Жан Уртадо
ЦФ
10
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
0
Marcos Cáceres
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
20
Ричард Санчес
ЦП
0
Хосе Флорентин
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
7
Freddy Vargas
ЦФ
4-3-2-1
1
Сильва
2
Рохас
5
Бальбуэна
6
Алонсо
24
Мартинес
20
Вилласанти
3
Мартинес
21
Ромеро
11
Ромеро
17
Каку
9
Амарилья
3-1-3-2
1
Фариньес
21
Гонсалес
2
Феррарези
14
Чансельор
13
Мартинес
5
Морено
11
Саварино
10
Отеро
10
Сотельдо
9
Уртадо
2
Рохас
0
0
2
Рохас
21
Ромеро
20
Санчес
20
Санчес
21
Ромеро
17
Каку
0
Флорентин
0
Флорентин
17
Каку
3
Мартинес
17
Перес
17
Перес
3
Мартинес
9
Амарилья
7
Кардосо
7
Кардосо
9
Амарилья
21
Гонсалес
16
Росалес
16
Росалес
21
Гонсалес
5
Морено
24
Манцано
24
Манцано
5
Морено
10
Отеро
17
Мартинес
17
Мартинес
10
Отеро
9
Уртадо
7
7
9
Уртадо
Остались в запасе
Парагвай
Венесуэла
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Гастон Хименес
ОП
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Франсиско Ла Мантия
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Парагвай - Венесуэла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
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