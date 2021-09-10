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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Факел-М - Арсенал-2
Факел-М - Арсенал-2: обзор матча 10 сентября 2021
Факел-М
10.09.2021, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Факел-М - Арсенал-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Квант
1 : 0
05.06.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Факел-М
0 : 1
28.05.2022
Сатурн
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Красное Знамя
1 : 0
21.05.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Факел-М
5 : 0
14.05.2022
Коломна
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Стадион:
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