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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сочи (мол) - Химки (мол)
Сочи (мол) - Химки (мол): обзор матча 10 сентября 2021
Сочи (мол)
10.09.2021, пятница, 15:00
Россия. М-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Химки (мол)
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Статистика матча Сочи (мол) - Химки (мол)
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Матчи команд
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
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Сочи (мол)
Химки (мол)
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
2022.09.10 00:08
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
2022.09.10 00:08
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
2020.02.14 17:49
12
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
2019.12.13 18:56
6
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
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