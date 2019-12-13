Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»

Писец куда мир катится? Бузову тоже возьмете, она будет боевой дух поддерживать!
Блогер Никита Ковальчук (Картавый Ник) стал ассистент главного тренера молодежной команды «Сочи».
«Настало объявить об этом официально. Почти три года назад я начал свой путь футбольного тренера. Это было сложное решение, рисковое и авантюрное. Благодаря людям, что встали рядом со мной, я не дрогнул и решился. Каждый день мы работали для того, чтобы сделать следующий шаг.
ФК КФ собрал в себе великолепных футболистов и шикарный тренерский штаб. Отвага, самоотдача и работа позволили команде стать любимой, слышать в свой адрес поддержку, бить рекорды и брать медали. Каждый футболист и тренер, что были со мной, помогали мне приблизить этот день.
С 1 января 2020 года я – ассистент главного тренера ФК «Сочи»-м. Договоренность на полгода с возможностью продления на сезон. Уже в десятых числах января я переезжаю на базу ФК «Сочи»-м. в поселок Афипс, для подготовки команды к сборам и второй части сезона.
Помимо работы в тренерском штабе, моя медиа-команда будет работать над продолжением «Ятренер» и партнерскими событиями с ФК Сочи. ФК КФ продолжает свое существование, главным тренером взрослой команды назначен Иван Шульга. Я остаюсь в должности президента клуба, и буду помогать развивать команду и заниматься молодыми футболистами и их интеграцией в проф. футбол. Все подробности в выпуске «Ятренер» уже завтра.
Я благодарю ФК КФ за то, что они сделали этот день возможным, и ФК «Сочи» за возможность начать профессиональный путь, а так же в помощи получения лицензии. Дальше больше!» – написал Ковальчук в инстаграме.
- Ковальчук – создатель интернет-проекта и YouTube-канала «Картавый футбол». Известен также под псевдонимом Картавый Ник.
- Вместе с ФК «Динамо» СПб в рамках собственного проекта «Ятренер» создал команду «Я тренер», которая сначала играла в местной любительской футбольной лиге 8х8, а потом была преобразована в команду 11x11 и стала называться ФК КФ.
- По итогам сезона-2019 ФК КФ занял 3-е место в первой лиге первенства Петербурга. В 2020 году ФК КФ станет участником чемпионата Петербурга.