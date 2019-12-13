Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»

Блогер Никита Ковальчук (Картавый Ник) стал ассистентом главного тренера молодежной команды «Сочи».

«Настало объявить об этом официально. Почти три года назад я начал свой путь футбольного тренера. Это было сложное решение, рисковое и авантюрное. Благодаря людям, что встали рядом со мной, я не дрогнул и решился. Каждый день мы работали для того, чтобы сделать следующий шаг.

ФК КФ собрал в себе великолепных футболистов и шикарный тренерский штаб. Отвага, самоотдача и работа позволили команде стать любимой, слышать в свой адрес поддержку, бить рекорды и брать медали. Каждый футболист и тренер, что были со мной, помогали мне приблизить этот день.

С 1 января 2020 года я – ассистент главного тренера ФК «Сочи»-м. Договоренность на полгода с возможностью продления на сезон. Уже в десятых числах января я переезжаю на базу ФК «Сочи»-м. в поселок Афипс, для подготовки команды к сборам и второй части сезона.

Помимо работы в тренерском штабе, моя медиа-команда будет работать над продолжением «Ятренер» и партнерскими событиями с ФК Сочи. ФК КФ продолжает свое существование, главным тренером взрослой команды назначен Иван Шульга. Я остаюсь в должности президента клуба, и буду помогать развивать команду и заниматься молодыми футболистами и их интеграцией в проф. футбол. Все подробности в выпуске «Ятренер» уже завтра.

Я благодарю ФК КФ за то, что они сделали этот день возможным, и ФК «Сочи» за возможность начать профессиональный путь, а так же в помощи получения лицензии. Дальше больше!» – написал Ковальчук в инстаграме.

Ковальчук – создатель интернет-проекта и YouTube-канала «Картавый футбол». Известен также под псевдонимом Картавый Ник.

Вместе с ФК «Динамо» СПб в рамках собственного проекта «Ятренер» создал команду «Я тренер», которая сначала играла в местной любительской футбольной лиге 8х8, а потом была преобразована в команду 11x11 и стала называться ФК КФ.

По итогам сезона-2019 ФК КФ занял 3-е место в первой лиге первенства Петербурга. В 2020 году ФК КФ станет участником чемпионата Петербурга.