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    Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ

    РФС назначил судей на матчи 22-го тура РПЛ.

    8 апреля (суббота)

    «Торпедо» – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

    «Спартак»«Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарeв.

    9 апреля (воскресенье)

    «Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Александр Гвардис.

    ЦСКА – «Химки»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Краснодар» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

    «Локомотив» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

    10 апреля (понедельник)

    «Оренбург»«Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.

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    Источник: сайт РФС

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    05.04.2023 14:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2682

      АЛЕКС 58 5 апреля, 15:41

      Не повезло проводницам.

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