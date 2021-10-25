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    Расписание матчей 25-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 18 тур
    25 октября, понедельник
    00:00
    Балтика-БФУ
    Смоленск
    Не начался
    25 октября, понедельник
    10:00
    Чита
    1:2
    Звезда
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    14:00
    Волна
    3:2
    Чертаново
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    14:00
    Зенит-2
    1:1
    Тверь
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    16:00
    Динамо-2
    3:2
    Олимп-Долгопрудный-2
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    16:00
    Луки-Энергия
    0:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    18:00
    Муром
    1:1
    Химик
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    18:00
    Знамя Труда
    1:1
    Енисей-М
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    18:00
    Динамо СПб
    0:1
    Красава
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 42 тур
    25 октября, понедельник
    00:00
    Остин
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 28 тур
    25 октября, понедельник
    00:15
    Брагантино
    1:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    02:30
    Баия
    3:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 41 тур
    25 октября, понедельник
    02:30
    Орландо Сити
    2:2
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 18 тур
    25 октября, понедельник
    08:00
    СКА-Хабаровск-2
    3:2
    Металлург-Видное
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    14:00
    Коломна
    0:2
    Квант
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    14:00
    Авангард
    1:1
    Факел-М
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    14:00
    Арсенал-2
    1:4
    Сокол
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    15:00
    Пересвет
    2:1
    Знамя
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    16:00
    Родина
    3:1
    Саранск
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    16:00
    Рязань
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    19:00
    Сатурн
    1:2
    Строгино
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 12 тур
    25 октября, понедельник
    19:00
    Локомотив
    2:1
    Сочи
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 10 тур
    25 октября, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    2:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 13 тур
    25 октября, понедельник
    20:00
    Ольборг
    2:5
    Виборг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 9 тур
    25 октября, понедельник
    21:00
    Жил Висенте
    0:1
    Брага
    Матч завершен
    25 октября, понедельник
    23:15
    Боавишта
    0:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 10 тур
    25 октября, понедельник
    22:00
    Хетафе
    0:3
    Сельта
    Матч завершен
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