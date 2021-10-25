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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Виборг
Ольборг - Виборг: обзор матча 25 октября 2021
Ольборг
25.10.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 13 тур
2 : 5
Завершен
Виборг
45+5'
Л. Прип
76'
М. Макарич
9'
Я. Бонде (П)
45+1'
Ю. Бакиз
51'
Д. Лонвейк
68'
К. Леманс
79'
М. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Виборг
Замена
К. Куск
️️️️
Ф. Берстинг
83'
81'
Замена
M. Aaquist
️️️️
Д. Лонвейк
79'
ГОЛ! 2:5!
М. Лауритсен
77'
Замена
С. Бергер
️️️️
К. Леманс
77'
Замена
И. Саид
️️️️
Ж. Грот
ГОЛ! 2:4!
М. Макарич
Пас отдал
Ф. Берстинг
76'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
А. Хагельскьер
74'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
К. Паллесен
74'
68'
ГОЛ! 1:4!
К. Леманс
Пас отдал
Т. Бек
53'
Замена
Т. Бек
️️️️
Ю. Бакиз
51'
ГОЛ! 1:3!
Д. Лонвейк
Замена
М. Макарич
️️️️
П. Феррейра
46'
Замена
Т. Прица
️️️️
А. Трайковски
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Прип
45'
+5
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ю. Бакиз
Пас отдал
Д. Лонвейк
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Бонде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Педру Феррейра
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Ольборг
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Виборг
48
Christian Hauge
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
15
Mads Aaquist
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
4-4-3
4
Гранли
5
Теланнер
2
Паллесен
45
Хагельскьер
18
Прип
8
Фоссум
10
Берстинг
6
Хойхольт
35
Ринне
7
Трайковски
6
Феррейра
2-5
31
Андерсен
8
Леманс
6
Бонде
21
Лонвейк
6
Крамер
55
Путрос
3
Серенсен
10
Бакиз
45
Хагельскьер
3
Нильсен
3
Нильсен
45
Хагельскьер
2
Паллесен
35
35
2
Паллесен
10
Берстинг
7
Куск
7
Куск
10
Берстинг
6
Феррейра
9
Макарич
9
Макарич
6
Феррейра
7
Трайковски
22
Прица
22
Прица
7
Трайковски
21
Лонвейк
15
15
21
Лонвейк
8
Леманс
14
Бергер
14
Бергер
8
Леманс
31
Грот
19
Саид
19
Саид
31
Грот
10
Бакиз
31
Бек
31
Бек
10
Бакиз
Остались в запасе
Ольборг
Виборг
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
48
Christian Hauge
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
48
Christian Hauge
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Ольборг - Виборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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