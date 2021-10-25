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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Динамо Хьюстон
Остин - Динамо Хьюстон: обзор матча 25 октября 2021
Остин
25.10.2021, понедельник, 00:00
США. МЛС, 42 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
7'
М. Марич (АГ)
45+4'
С. Дриусси
90+2'
Х. Касканте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Динамо Хьюстон
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Х. Касканте
Замена
Д. Галлахер
️️️️
А. Ринг
89'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
С. Дриусси
84'
76'
Замена
T. Pasher
️️️️
Г. Дорси
74'
Желтая карточка
М. Вера
Замена
Р. Редес
️️️️
C. Dominguez
68'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
М. Джитте
68'
66'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
Д. Керен
66'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Ф. Пико
Желтая карточка
Ж. Колманич
54'
Желтая карточка
С. Дриусси
47'
46'
Замена
I. Hoffman
️️️️
Z. Valentin
ГОЛ! 2:0!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Ринг
45'
+4
11'
Желтая карточка
Д. Керен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Марич
7'
Пенальти не реализован!
C. Dominguez
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
21
Адам Лундквист
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
2-2-1-5
1
24
18
Касканте
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
14
2
Джитте
16
7
Перейра
10
3-3-4
35
Марич
21
Лундквист
3
26
Паркер
24
Керен
22
Вера
22
Пико
37
Уррути
29
Джанкуа
24
Дорси
25
Кинтеро
9
Дриусси
8
Почеттино
8
Почеттино
9
Дриусси
10
17
Редес
17
Редес
10
2
Джитте
14
14
2
Джитте
4
Ринг
17
Галлахер
17
Галлахер
4
Ринг
22
Пико
7
Ласситер
7
Ласситер
22
Пико
3
26
26
3
24
Керен
8
Карраскилья
8
Карраскилья
24
Керен
24
Дорси
0
0
24
Дорси
Остались в запасе
Остин
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
31
Kekuta Manneh
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
Остались в запасе
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Остин - Динамо Хьюстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Q2
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