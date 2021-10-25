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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Сочи
Локомотив - Сочи: обзор матча 25 октября 2021
Локомотив
25.10.2021, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
41'
И. Юрганов (АГ)
49'
Т. Едвай
90+4'
Жоаозиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Сочи
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Жоаозиньо
Желтая карточка
Пабло
90'
+3
87'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Юсупов
81'
Замена
В. Ангбан
️️️️
Д. Прохин
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Керк
79'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Р. Жемалетдинов
79'
Замена
С. Бабкин
️️️️
Д. Рыбчинский
79'
69'
Желтая карточка
С. Терехов
Замена
Д. Куликов
️️️️
Т. Едвай
66'
57'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
А. Бека-Бека
56'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Н. Тикнизян
55'
50'
Желтая карточка
Д. Прохин
ГОЛ! 2:0!
Т. Едвай
Пас отдал
М. Рыбус
49'
46'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Юрганов
41'
30'
Желтая карточка
К. Нобоа
Желтая карточка
М. Рыбус
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-2-1-3
1
Гилерме
21
Тикнизян
23
Пабло
4
Едвай
31
Рыбус
6
Баринов
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
10
Жемалетдинов
9
Керк
20
Рыбчинский
3-3-2-1-1
12
Заболотный
5
Родригао
27
Прохин
20
Юрганов
27
Заика
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
9
Кассьерра
21
Тикнизян
45
Сильянов
45
Сильянов
21
Тикнизян
4
Едвай
25
Куликов
25
Куликов
4
Едвай
20
Рыбчинский
6
Бабкин
6
Бабкин
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
99
Лисакович
99
Лисакович
10
Жемалетдинов
9
Керк
18
Анджорин
18
Анджорин
9
Керк
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
27
Прохин
7
Ангбан
7
Ангбан
27
Прохин
4
Юсупов
14
Барсов
14
Барсов
4
Юсупов
Остались в запасе
Локомотив
Сочи
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
16
Денис Адамов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Локомотив - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунёв
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
РЖД-Арена
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