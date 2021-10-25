Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Белененсеш
Боавишта - Белененсеш: обзор матча 25 октября 2021
Боавишта
25.10.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Белененсеш
Желтая карточка
П. Муса
90'
+3
Желтая карточка
Я. Амаш
90'
Замена
П. Малхейру
️️️️
Г. Макута
86'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Р. Каннон
86'
Желтая карточка
Х. Гарсия
84'
Замена
P. Ntep
️️️️
Т. Мораиш
81'
73'
Желтая карточка
Л. Фелипе
72'
Замена
Ч. Акас
️️️️
N. Varela
72'
Замена
P. Nuno
️️️️
А. Сафира
70'
Желтая карточка
N. Varela
Желтая карточка
Р. Каннон
66'
Замена
С. Перес
️️️️
T. Reymão
65'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
К. Горре
65'
61'
Замена
С. Соуза
️️️️
A. Luković
61'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
Т. Пете
57'
Желтая карточка
А. Камара
46'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Ндур
41'
Желтая карточка
Т. Пете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
25
Янис Амаш
ЦФ
23
Натан
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
34
Danny
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
27
Карраша
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
8
Илия Вукотич
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
27
Чима Акас
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
2-1-2-5
1
Бейранванд
26
Абаскаль
4
Каннон
6
Хави Гарсия
24
42
Макута
11
Горре
23
Натан
25
Амаш
21
Мораиш
9
Муса
3-3-4
1
Фелипе
23
5
12
Пете
34
45
Ндур
27
Карраша
16
Рибейру
9
Сафира
77
Соуза
31
24
24
Перес
24
Перес
24
4
Каннон
8
Вукотич
8
Вукотич
4
Каннон
42
Макута
79
Малхейру
79
Малхейру
42
Макута
21
Мораиш
29
29
21
Мораиш
11
Горре
10
Нжийе
10
Нжийе
11
Горре
9
Сафира
27
27
9
Сафира
5
27
Акас
27
Акас
5
12
Пете
13
Ситхоле
13
Ситхоле
12
Пете
31
19
Соуза
19
Соуза
31
45
Ндур
29
Камара
29
Камара
45
Ндур
Остались в запасе
Боавишта
Белененсеш
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
15
Luís Mota
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
15
Luís Mota
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Боавишта - Белененсеш
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Новости команд
Все
Боавишта
Белененсеш
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+