Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 25 октября 2021
Орландо Сити
25.10.2021, понедельник, 02:30
США. МЛС, 41 тур
2 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
39'
Нани
50'
Д. Дайк (П)
81'
А. Букса
90+3'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Букса
Пас отдал
Д. Джонс
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
С. Мендес
89'
87'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
81'
ГОЛ! 2:1!
А. Букса
Пас отдал
Г. Боу
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
79'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Нани
79'
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
67'
64'
Замена
Г. Боу
️️️️
А. Ингви Траустасон
64'
Замена
Д. Джонс
️️️️
C. Mafla
64'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
A. DeLaGarza
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дайк
50'
Желтая карточка
К. Мюллер
47'
46'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Кайседо
46'
Замена
К. Хиль
️️️️
E. Boateng
Замена
E. Más
️️️️
Ж. Моутинью
46'
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
Ж. Моутинью
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
17
Нани
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
12
T.
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Орландо Сити
24
Кайл Смит
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
12
Пато
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
4-1-2-3
1
Галлезе
8
Моутинью
21
Шлегель
3
Карлос
13
Руан
32
Мендес
30
Урсо
10
Перейра
9
Дайк
8
Мюллер
17
Нани
2-3-5
88
Фаррелл
20
9
Траустасон
27
Кайседо
12
8
Белл
24
13
6
Каптум
32
8
Моутинью
23
23
8
Моутинью
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
32
Мендес
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
32
Мендес
8
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
8
Мюллер
17
Нани
13
Акинделе
13
Акинделе
17
Нани
32
24
Джонс
24
Джонс
32
20
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
20
9
Траустасон
7
Боу
7
Боу
9
Траустасон
24
10
Хиль
10
Хиль
24
27
Кайседо
16
Букса
16
Букса
27
Кайседо
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
24
Кайл Смит
ЦЗ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
24
Кайл Смит
ЦЗ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
Новости команд
Все
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+