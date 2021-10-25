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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Родина - Саранск
Родина - Саранск: обзор матча 25 октября 2021
Родина
25.10.2021, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур
3 : 1
Завершен
Саранск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Родина - Саранск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Салют
4 : 0
10.06.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Саранск
1 : 1
04.06.2022
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
3 : 3
28.05.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Саранск
0 : 2
22.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Динамо Бр
1 : 2
15.05.2022
Саранск
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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