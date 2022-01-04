Форвард «Саранска» Кузьмичев: «На «Зенит» тратится слишком много денег. Цель не оправдывает средства»

Форвард «Саранска» и уроженец Санкт-Петербурга Илья Кузьмичев высказался о «Зените».

«Нынешний «Зенит» для меня менее интересен, чем 10–15 лет назад, когда за клуб выступали Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев…

Раньше костяк команды составляли питерские воспитанники, теперь сплошь легионеры. Поэтому я охладел к команде. Считаю, цель не оправдывает средства, на «Зенит» тратится слишком много денег. Могли бы часть направить на развитие футбола в регионах, поддержать детский спорт.

Несмотря на многомиллионные вливания, на международной арене подопечные Семака не добиваются результатов. Поэтому к питерскому клубу у меня предвзятое отношение», – сказал Кузьмичев.

«Зенит» выиграл в РПЛ 3 чемпионства подряд.

3 сезона подряд «Зенит» не выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» и «Краснодар» – в топ-3