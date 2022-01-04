Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Форвард «Саранска» Кузьмичев: «На «Зенит» тратится слишком много денег. Цель не оправдывает средства»

Форвард «Саранска» Кузьмичев: «На «Зенит» тратится слишком много денег. Цель не оправдывает средства»

4 января 2022, 07:44
16

Форвард «Саранска» и уроженец Санкт-Петербурга Илья Кузьмичев высказался о «Зените».

«Нынешний «Зенит» для меня менее интересен, чем 10–15 лет назад, когда за клуб выступали Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев…

Раньше костяк команды составляли питерские воспитанники, теперь сплошь легионеры. Поэтому я охладел к команде. Считаю, цель не оправдывает средства, на «Зенит» тратится слишком много денег. Могли бы часть направить на развитие футбола в регионах, поддержать детский спорт.

Несмотря на многомиллионные вливания, на международной арене подопечные Семака не добиваются результатов. Поэтому к питерскому клубу у меня предвзятое отношение», – сказал Кузьмичев.

  • «Зенит» выиграл в РПЛ 3 чемпионства подряд.
  • 3 сезона подряд «Зенит» не выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» и «Краснодар» – в топ-3

Источник: «Столица С»
Россия. Премьер-лига Саранск Зенит Кузьмичев Илья
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ААМ
1641273578
Чья бы корова мычала.
Ответить
portero
1641276851
Вот еслиб Илья там был на хорошей зарплате, то средства тратились бы правильно..
Ответить
Garrincha58
1641277287
ещё один мутазвон зарплаты действительно раздутые и не оправданно высокие но ещё не в этом дело убрать лимит и тренерский состав плюс убрать Дзюбу и Малкома и команда заиграет по другому, а так ничего хорошего нет и не будет пока там Дзюба и Семак
Ответить
mamba9090909
1641283492
"Лиса и виноград" - И.А.Крылов - в современной интерпретации Ильи Кузмичёва.
Ответить
somn
1641283946
Обида гложет?
Ответить
neveldomha
1641302218
Из Петербурга в Саранск. Головокружительная карьера. У Ильи голова до сих пор ещё не отошла
Ответить
Азбука
1641302895
Если такой знаток футбольного менеджмента, то пусть тогда объяснит сколько нужно вложить денег в команду для трёхкратного чемпионства подряд в РПЛ?
Ответить
paracetamol
1641311380
Считай бабло в своем крамане. Чтобы в Зенит попасть, пить меньше надо!
Ответить
Кронштадт65
1641311488
обиженный упырёк, у нас весь футбол хуже чем 10 лет назад
Ответить
Spirit_78
1641336613
Следующий шаг в поиске "инфоповодов" - интервью с подзаборными алкашами.
Ответить
Главные новости
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
22:37
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
5
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
2
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
21
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
22:57
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
5
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
2
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
21
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
32
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
14
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+