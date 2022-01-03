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    У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» и «Краснодар» – в топ-3

    Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов РПЛ с самыми дорогими составами после обновления рыночной стоимости футболистов.

    Первое место занял действующий чемпион и лидер лиги «Зенит», чьи игроки суммарно стоят 179 миллионов евро.

    Вторым идет «Спартак» с общей стоимостью 115 миллионов евро, третьим – «Краснодар» (113,75 млн евро).

    Самый дешевый состав в РПЛ у «Нижнего Новгорода» – 13,4 миллиона евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    03.01.2022 22:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1378

      моэм 53 минуты назад

      Спартак в дорогом "прикиде" , но судя по результатам уже имеющем потёртый и поношенный вид ... а последние закупки дешёвых аксессуаров , втч тренеров , уровня Sekond Hand солидности не добавляют ...я к тому , что деньги распыляются по мелочам вместо одной -двух стоящих покупок ...всё это из за отсутствия грамотного руководящего состава ...надежда на выздоровление одна - это когда любительнице шоппинга надоест игрушка под названием Спартак...здесь мы видим точное воплощение русской поговорки "баба , потому дура"

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      Рейтинг: +30690

      VVM1964 1 час назад

      Это лишний раз подтверждает , что состав у Спартака не слабый и с таким составом он просто ОБЯЗАН быть в пятерке , что надеюсь по итогам года и будет !!!

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      Рейтинг: +22223

      DOCTOR PENALTY > VVM1964 58 минут назад

      В тройке..., в ТРОЙКЕ!!!

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      Рейтинг: +30690

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Это будет ОЧЕНЬ тяжело сделать ( но даже это не из области фантастики ) , наверное даже не реально , учитывая отставание и до конца не понятную ситуацию , что за тренер у нас сейчас и каковы будут еще трансферы . И конечно я понимаю , что твои слова саркастичны , для тебя , однако я отвечаю вполне серьезно - НАМ ПО СИЛАМ уже в этом году вернуться в пятерку !!!

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      Рейтинг: +13425

      Hektor 84 1 час назад

      Конюшня везде на 6 месте)

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      Рейтинг: +3605

      PAREVG. 1 час назад

      Ничего нового...

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