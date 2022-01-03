У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» и «Краснодар» – в топ-3

Спартак в дорогом "прикиде" , но судя по результатам уже имеющем потёртый и поношенный вид ... а последние закупки дешёвых аксессуаров , втч тренеров , уровня Sekond Hand солидности не добавляют ...я к тому , что деньги распыляются по мелочам вместо одной -двух стоящих покупок ...всё это из за отсутствия грамотного руководящего состава ...надежда на выздоровление одна - это когда любительнице шоппинга надоест игрушка под названием Спартак...здесь мы видим точное воплощение русской поговорки "баба , потому дура"
Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов РПЛ с самыми дорогими составами после обновления рыночной стоимости футболистов.
Первое место занял действующий чемпион и лидер лиги «Зенит», чьи игроки суммарно стоят 179 миллионов евро.
Вторым идет «Спартак» с общей стоимостью 115 миллионов евро, третьим – «Краснодар» (113,75 млн евро).
Самый дешевый состав в РПЛ у «Нижнего Новгорода» – 13,4 миллиона евро.