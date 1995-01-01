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    Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2

    «Динамо» из Москвы разгромило «Динамо» из Ставрополя. Команды встретились впервые в истории.

    В другой встрече группового этапа Кубка России «Арсенал» разгромил брянское «Динамо». Туляки возглавили группу.

    Россия. Кубок. Группа 11. 2-й тур

    Динамо (Ставрополь) – Динамо (Москва) – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Скопинцев, 11; 0:2 – Макаров, 28; 0:3 – Тюкавин, 35; 0:4 – Фомин, 47; 0:5 – Гладышев, 71; 0:6 – Игбун, 83.

    Динамо (Брянск) – Арсенал (Тула) – 1:6 (1:4)

    Голы: 0:1 – Сокол, 11; 0:2 – Панченко, 14; 0:3 – Хлусевич, 19; 0:4 – К. Кангва, 44; 1:4 – Новиков, 45+2; 1:5 – Давиташвили, 58; 1:6 – Тудоре, 86.

    Календарь Кубка России

    Турнирная таблица Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21568

      bset 57 минут назад

      Илитный раунд. Даже на примере наций увидели, что, если играют команды одного уровня, это повышает интерес. А тут намешали сильных со слабыми. Что от этого выиграли? Интересно смотреть матчи, где по 6-10 мячей в одну калитку залетает? Много увидели болельщики, к которым приезжает второй, а то и третий состав команды? Вернули бы классический формат с двухматчевым противостоянием.

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      Рейтинг: +7193

      mihail200606 1 час назад

      Москва и ставрополь не впервые в истории встретились...

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      Рейтинг: +3035

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Болельщикам Динамо и Арсенала мои поздравления.

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