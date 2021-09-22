Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2

«Динамо» из Москвы разгромило «Динамо» из Ставрополя. Команды встретились впервые в истории.

В другой встрече группового этапа Кубка России «Арсенал» разгромил брянское «Динамо». Туляки возглавили группу.

Россия. Кубок. Группа 11. 2-й тур

Динамо (Ставрополь) – Динамо (Москва) – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Скопинцев, 11; 0:2 – Макаров, 28; 0:3 – Тюкавин, 35; 0:4 – Фомин, 47; 0:5 – Гладышев, 71; 0:6 – Игбун, 83.

Динамо (Брянск) – Арсенал (Тула) – 1:6 (1:4)

Голы: 0:1 – Сокол, 11; 0:2 – Панченко, 14; 0:3 – Хлусевич, 19; 0:4 – К. Кангва, 44; 1:4 – Новиков, 45+2; 1:5 – Давиташвили, 58; 1:6 – Тудоре, 86.

Календарь Кубка России

Турнирная таблица Кубка России