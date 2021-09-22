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Динамо Бр - Арсенал

22.09.2021, Среда, 18:00 мск Брянск, стадион Динамо Россия. Кубок, 2 тур Динамо Бр - Арсенал
Группа 3 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал Т 2 1 1 0 7:2 +5 4
2. Велес 2 1 1 0 4:1 +3 4
3. Динамо Бр 2 0 0 2 1:9 -8 0
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