Динамо - Динамо

|28 тур
|24 октября, понедельник
|00:00
|Динамо
|1:0
|Динамо
|3 тур
|26 марта, суббота
|00:00
|Динамо
|1:1
|Динамо
|28 тур
|24 октября, понедельник
|00:00
|Динамо
|1:0
|Динамо
|3 тур
|26 марта, суббота
|00:00
|Динамо
|1:1
|Динамо
|35 тур
|7 ноября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|4:0
|Динамо
|1 тур
|7 марта, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Динамо
|Группа 11
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо М
|2
|2
|0
|0
|9:0
|+9
|6
|2.
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|3:4
|-1
|3
|3.
|Динамо Ст
|2
|0
|0
|2
|1:9
|-8
|0