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Динамо - Динамо

22.09.2021, Среда, 18:00 мск Россия. Кубок, 2 тур Динамо - Динамо
Чемпионат России 1994
28 тур
24 октября, понедельник 00:00 Динамо 1:0 Динамо
3 тур
26 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Динамо
1 тур
7 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Динамо 3:1 Динамо
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Динамо 0:3 Динамо
Группа 11 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 2 2 0 0 9:0 +9 6
2. Оренбург 2 1 0 1 3:4 -1 3
3. Динамо Ст 2 0 0 2 1:9 -8 0
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