сентябрь 2021
октябрь 2021
Бразилия. Серия А 2021, 19 тур
США. МЛС 2021, 40 тур
21 октября, четверг
02:30
Матч завершен
21 октября, четверг
02:30
Матч завершен
21 октября, четверг
02:30
Матч завершен
21 октября, четверг
02:30
Матч завершен
21 октября, четверг
03:00
Матч завершен
21 октября, четверг
03:00
Матч завершен
21 октября, четверг
03:30
Матч завершен
США. МЛС 2021, 41 тур
Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа A
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа D
21 октября, четверг
19:45
Матч завершен
21 октября, четверг
22:00
Матч завершен
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа E
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа F
21 октября, четверг
19:45
Матч завершен
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа G
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа H
Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа B
Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа C
Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа E
Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа F
Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа G
Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа H
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа A
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа B
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа C
Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа D