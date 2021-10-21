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    Расписание матчей 21-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 19 тур
    21 октября, четверг
    01:00
    Сеара
    1:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 40 тур
    21 октября, четверг
    02:30
    Интер
    3:0
    Торонто
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    02:30
    Атланта Юнайтед
    1:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    02:30
    Цинциннати
    3:4
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    02:30
    Орландо Сити
    1:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    2:3
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    03:00
    Даллас
    2:3
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    3:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    03:30
    Хьюстон
    0:3
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 41 тур
    21 октября, четверг
    03:30
    Нэшвилл
    1:1
    Коламбус
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    04:00
    Колорадо
    1:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    05:00
    Портленд
    2:3
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    05:30
    Сан-Хосе
    4:0
    Остин
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа A
    21 октября, четверг
    17:30
    ХИК
    0:5
    Маккаби
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    19:45
    Алашкерт
    0:3
    ЛАСК
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа D
    21 октября, четверг
    19:45
    Фенербахче
    2:2
    Антверпен
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    Айнтрахт
    3:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа E
    21 октября, четверг
    19:45
    Лацио
    0:0
    Марсель
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    Локомотив
    0:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа F
    21 октября, четверг
    19:45
    Лудогорец
    0:1
    Брага
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    19:45
    Мидтьюлланд
    1:1
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа G
    21 октября, четверг
    19:45
    Бетис
    1:1
    Байер
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа H
    21 октября, четверг
    19:45
    Рапид
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    Вест Хэм
    3:0
    Генк
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа B
    21 октября, четверг
    19:45
    Анортосис
    2:2
    Флора
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    Партизан
    0:1
    Гент
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа C
    21 октября, четверг
    19:45
    Буде-Глимт
    6:1
    Рома
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    ЦСКА
    0:1
    Заря
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа E
    21 октября, четверг
    19:45
    Фейеноорд
    3:1
    Унион
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    19:45
    Маккаби
    1:0
    Славия
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа F
    21 октября, четверг
    19:45
    Копенгаген
    1:2
    ПАОК
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    Слован
    2:0
    Линкольн
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа G
    21 октября, четверг
    19:45
    Мура 05
    1:2
    Ренн
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    19:45
    Витесс
    1:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа H
    21 октября, четверг
    19:45
    Карабах
    2:1
    Кайрат
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    Базель
    3:1
    Омония
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа A
    21 октября, четверг
    22:00
    Спарта
    3:4
    Лион
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    Рейнджерс
    2:0
    Брондбю
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа B
    21 октября, четверг
    22:00
    ПСВ
    1:2
    Монако
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    Штурм
    0:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа C
    21 октября, четверг
    22:00
    Наполи
    3:0
    Легия
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 3 тур, группа D
    21 октября, четверг
    22:00
    Яблонец
    2:2
    Рандерс
    Матч завершен
    21 октября, четверг
    22:00
    ЧФР Клуж
    0:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
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