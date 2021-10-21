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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Яблонец - Рандерс
Яблонец - Рандерс: обзор матча 21 октября 2021
Яблонец
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа D, 3 тур
2 : 2
Завершен
Рандерс
35'
Т. Чванчара
53'
Т. Чванчара
36'
С. Одей
90'
С. Одей (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Рандерс
Желтая карточка
Т. Чванчара
90'
+3
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Одей
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
М. Долежал
77'
Замена
А. Ваничек
️️️️
В. Пиларж
77'
77'
Замена
С. Гравес
️️️️
Э. Марксен
74'
Желтая карточка
Э. Марксен
Замена
Т. Малински
️️️️
Д. Плестил
73'
67'
Желтая карточка
М. Каллесе
62'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Тибблинг
62'
Замена
В. Оново
️️️️
Н. Брок-Мадсен
Желтая карточка
В. Пиларж
61'
Замена
М. Неспор
️️️️
Т. Чванчара
60'
ГОЛ! 2:1!
Т. Чванчара
Пас отдал
Я. Кроб
53'
46'
Замена
М. Каллесе
️️️️
О. Бундгор
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Одей
ГОЛ! 1:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
Я. Поважанец
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Яблонец
51
Tomas Jezek
ВР
3
Томаш Хюбшман
ЦП
28
Патрик Хайтль
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
Рандерс
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
3-4-4
30
Зелены
16
Кроб
4
Холик
27
Кубишта
27
Кратохвил
7
Поважанец
7
Плестил
11
Пиларж
1
Гануш
15
Долежал
70
Чванчара
3-4-4
15
Копплин
8
Пизингер
15
Марксен
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
11
Тибблинг
23
Бундгор
4
Йонсен
98
Одей
44
Брок-Мадсен
30
Карльгрен
15
Долежал
3
Хюбшман
3
Хюбшман
15
Долежал
11
Пиларж
10
Ваничек
10
Ваничек
11
Пиларж
70
Чванчара
26
Неспор
26
Неспор
70
Чванчара
7
Плестил
26
Малински
26
Малински
7
Плестил
15
Марксен
28
Гравес
28
Гравес
15
Марксен
23
Бундгор
7
Каллесе
7
Каллесе
23
Бундгор
44
Брок-Мадсен
29
Оново
29
Оново
44
Брок-Мадсен
11
Тибблинг
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Тибблинг
Остались в запасе
Яблонец
Рандерс
51
Tomas Jezek
ВР
28
Патрик Хайтль
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
51
Tomas Jezek
ВР
28
Патрик Хайтль
ЦФ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
6
Мадс Энггор
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Яблонец - Рандерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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