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Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Унион
Фейеноорд - Унион: обзор матча 21 октября 2021
Фейеноорд
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 3 тур
3 : 1
Завершен
Унион
11'
А. Джаханбакш
29'
Б. Линссен
76'
Л. Синистерра
35'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Унион
90'
Желтая карточка
А. Фогльзаммер
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Джаханбакш
83'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
83'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
О. Кекчю
83'
78'
Желтая карточка
Р. Хедира
78'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
К. Мевальд
78'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Р. Кнохе
78'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Т. Пухач
ГОЛ! 3:1!
Л. Синистерра
76'
67'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
М. Крузе
66'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
35'
ГОЛ! 2:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
К. Триммель
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Г. Тил
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Унион
16
Андреас Люте
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
2
Мимейрхел Бенита
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
29
Лауренц Дель
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бейлов
3
Маласья
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
2
Гертрейда
21
Торнстра
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
3-3-2-2
16
Люте
32
Баумгартль
6
Эккель
31
Кнохе
28
Триммель
8
Хедира
27
Пухач
8
Мевальд
21
Премель
10
Крузе
14
Авонийи
6
Кекчю
14
Эушнес
14
Эушнес
6
Кекчю
11
Джаханбакш
17
Нелсон
17
Нелсон
11
Джаханбакш
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
27
Пухач
17
Гисельман
17
Гисельман
27
Пухач
10
Крузе
23
Бекер
23
Бекер
10
Крузе
8
Мевальд
36
Тойхерт
36
Тойхерт
8
Мевальд
31
Кнохе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
31
Кнохе
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
Остались в запасе
Фейеноорд
Унион
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
2
Мимейрхел Бенита
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
29
Лауренц Дель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
2
Мимейрхел Бенита
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
29
Лауренц Дель
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фейеноорд - Унион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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