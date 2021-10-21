Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 21 октября 2021
Ди Си Юнайтед
21.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 40 тур
2 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
51'
Н. Роберта
90+3'
R. Ábila
61'
А. Букса
64'
К. Хиль
79'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 2:3!
R. Ábila
Пас отдал
К. Паредес
90'
+3
89'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
T. McNamara
87'
Замена
E. Boateng
️️️️
К. Хиль
86'
Замена
T.
️️️️
Г. Боу
Замена
R. Ábila
️️️️
О. Камара
81'
Замена
️️️️
C. Odoi-Atsem
81'
81'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
Т. Бьюкенан
79'
ГОЛ! 1:3!
Г. Боу
Замена
Х. Морено
️️️️
Р. Канус
73'
Замена
A. Perez
️️️️
D. Skundrich
68'
Замена
К. Паредес
️️️️
Ж. Мора
68'
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Хиль
Пас отдал
Г. Боу
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Букса
Пас отдал
T. McNamara
ГОЛ! 1:0!
Н. Роберта
51'
46'
Замена
Л. Кайседо
️️️️
М. Полстер
42'
Желтая карточка
М. Полстер
Желтая карточка
F. Martins
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
30
Кевин Паредес
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
4-2-4
24
3
6
Канус
5
Мора
15
Бирнбаум
24
Грессель
8
12
2
Пинес
9
Роберта
9
Камара
4-3-4
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
17
Бьюкенан
7
Боу
26
10
Хиль
16
Букса
30
Тернер
6
Канус
8
Морено
8
Морено
6
Канус
5
Мора
30
Паредес
30
Паредес
5
Мора
12
26
26
12
9
Камара
50
50
9
Камара
7
Боу
12
12
7
Боу
8
Полстер
27
Кайседо
27
Кайседо
8
Полстер
17
Бьюкенан
9
Траустасон
9
Траустасон
17
Бьюкенан
26
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
26
10
Хиль
24
24
10
Хиль
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
13
Frederic Brillant
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
13
Frederic Brillant
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
Все
Ди Си Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+