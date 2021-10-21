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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Брондбю
Рейнджерс - Брондбю: обзор матча 21 октября 2021
Рейнджерс
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Брондбю
18'
Л. Балогун
30'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Брондбю
81'
Замена
М. Греве
️️️️
К. Каппис
Замена
С. Райт
️️️️
Я. Хаджи
78'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
К. Руф
78'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Ландстрем
78'
73'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
М. Френдруп
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Морелос
71'
63'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
М. Уре
62'
Замена
Б. Риверос
️️️️
К. Менса
46'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
А. Слимане
41'
Желтая карточка
М. Френдруп
ГОЛ! 2:0!
К. Руф
30'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
29'
ГОЛ! 1:0!
Л. Балогун
Пас отдал
Д. Тавернье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стефен Келли
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Арибо
6
Ландстрем
10
Дэвис
10
Хаджи
9
Морелос
7
Руф
3-2-3-2
30
Миккельсен
5
Хеггхейм
24
Ростед
2
Максе
14
Менса
19
Гаммельбю
12
Каппис
25
Френдруп
20
Слимане
20
Павлович
17
Уре
6
Ландстрем
37
Эрфилд
37
Эрфилд
6
Ландстрем
7
Руф
7
Бакуна
7
Бакуна
7
Руф
10
Хаджи
11
Райт
11
Райт
10
Хаджи
9
Морелос
10
Сакала
10
Сакала
9
Морелос
14
Менса
15
Риверос
15
Риверос
14
Менса
20
Слимане
5
Радошевич
5
Радошевич
20
Слимане
25
Френдруп
8
Беркеейет
8
Беркеейет
25
Френдруп
12
Каппис
17
Греве
17
Греве
12
Каппис
17
Уре
15
Хедлунд
15
Хедлунд
17
Уре
Остались в запасе
Рейнджерс
Брондбю
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Рейнджерс - Брондбю
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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