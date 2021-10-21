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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби Х - Славия
Маккаби Х - Славия: обзор матча 21 октября 2021
Маккаби Х
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 3 тур
1 : 0
Завершен
Славия
24'
Г. Донье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - Славия
Желтая карточка
С. Менахем
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Д. Самек
Замена
Р. Гершон
️️️️
М. Жабер
84'
76'
Замена
У. Экпай
️️️️
И. Шранц
Желтая карточка
Д. Коэн
71'
Замена
Т. Чери
️️️️
Г. Донье
69'
Замена
Б. Саар
️️️️
О. Атцили
69'
67'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Я. Кухта
66'
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
Замена
С. Менахем
️️️️
Т. Тавата
62'
46'
Замена
Д. Самек
️️️️
С. Плавсич
45'
Желтая карточка
А. Бах
Желтая карточка
Т. Тавата
41'
ГОЛ! 1:0!
Г. Донье
Пас отдал
А. Мохамед
24'
Желтая карточка
Ш. Голдберг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
4
Али Мохамед
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Маккаби Х
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
4-2-2-2
44
Коэн
4
Планич
3
Голдберг
17
Тавата
22
Мейр
5
Жабер
4
Мохамед
6
Родригес
77
Атцили
26
Давид
11
Донье
3-4-1-2
1
Колар
18
Бах
33
Качараба
4
Усу
12
Траоре
10
Станчу
95
Плавсич
19
Дорли
99
Олаинка
7
Кухта
26
Шранц
5
Жабер
55
Гершон
55
Гершон
5
Жабер
17
Тавата
12
Менахем
12
Менахем
17
Тавата
11
Донье
9
Чери
9
Чери
11
Донье
77
Атцили
9
Саар
9
Саар
77
Атцили
95
Плавсич
10
Самек
10
Самек
95
Плавсич
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
26
Шранц
45
Экпай
45
Экпай
26
Шранц
7
Кухта
21
Крменчик
21
Крменчик
7
Кухта
Остались в запасе
Маккаби Х
Славия
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
8
Долев Азиза
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Маккаби Х - Славия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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