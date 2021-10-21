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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Слован - Линкольн
Слован - Линкольн: обзор матча 21 октября 2021
Слован
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Линкольн
46'
А. Грин
84'
Э. Хенти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Линкольн
Желтая карточка
Д. Дразич
90'
+4
Замена
Ф. Лихы
️️️️
Э. Хенти
90'
+2
Замена
Д. Грнчар
️️️️
Ю. Медведев
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Э. Хенти
84'
82'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
К. Гомес
82'
Замена
К. Ронан
️️️️
Ф. Карралеро
Замена
И. Рабиу
️️️️
А. Чаврич
74'
71'
Замена
Х. Анон
️️️️
Г. Торилья
Замена
Адлер
️️️️
С. Мраз
67'
Замена
Д. Дразич
️️️️
А. Грин
67'
Желтая карточка
В. Божиков
56'
Желтая карточка
Э. Хенти
54'
51'
Замена
Д. Сержант
️️️️
С. Вайзмэн
ГОЛ! 1:0!
А. Грин
Пас отдал
Ю. Медведев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
17
Юрий Медведев
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
1
Адриан Чован
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
4
Хенри Агбо Уче
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Линкольн
24
Дэйл Коулинг
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
20
Фернандо Карралеро
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
8
Марко Роса
ЦФ
8
Мустафа Яхайя
ЦФ
2
Хесус Тоскано
ЦФ
6
Бернарду Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Слован
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
28
Адлер
ЦФ
Линкольн
1
Кайл Голдвин
ВР
24
Джек Сержант
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
11
Алан Арайса
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
86
Хавьер Анон
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
3-2-5
17
Медведев
4
Кашия
29
Божиков
17
Жмрхаль
23
Канкава
90
Мраз
77
Чаврич
4
Уче
25
Грин
19
Хенти
3-1-5
24
Коулинг
2
Вайзмэн
20
Бритто
14
Чиполина
22
Торилья
9
Гомес
6
Лопеш
2
Тоскано
8
Яхайя
8
Роса
77
Чаврич
10
Рабиу
10
Рабиу
77
Чаврич
17
Медведев
20
Грнчар
20
Грнчар
17
Медведев
19
Хенти
6
Лихы
6
Лихы
19
Хенти
25
Грин
71
Дразич
71
Дразич
25
Грин
90
Мраз
28
Адлер
28
Адлер
90
Мраз
2
Вайзмэн
24
Сержант
24
Сержант
2
Вайзмэн
20
Карралеро
8
Ронан
8
Ронан
20
Карралеро
9
Гомес
7
Кашаро
7
Кашаро
9
Гомес
22
Торилья
86
Анон
86
Анон
22
Торилья
Остались в запасе
Слован
Линкольн
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
1
Кайл Голдвин
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
11
Алан Арайса
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
27
Матуш Войтко
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
Остались в запасе
1
Кайл Голдвин
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
11
Алан Арайса
ЦП
11
Лайам Уолкер
ЦП
88
Эммануэль Окран
ЦФ
22
Дилан Пикок
ЦФ
1
Лоло Солер
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Слован - Линкольн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
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0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
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