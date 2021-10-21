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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Лос-Анджелес
Даллас - Лос-Анджелес: обзор матча 21 октября 2021
Даллас
21.10.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 40 тур
2 : 3
Завершен
Лос-Анджелес
10'
Р. Холлингшид
45'
F. Jara
33'
К. Аранго (П)
75'
К. Аранго
79'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Лос-Анджелес
89'
Желтая карточка
Д. Мусовски
84'
Замена
M. Ngalina
️️️️
К. Аранго
Замена
С. Шен
️️️️
П. Помыкал
80'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Б. Сервания
80'
79'
ГОЛ! 2:3!
К. Аранго
75'
ГОЛ! 2:2!
К. Аранго
Желтая карточка
Р. Холлингшид
73'
Замена
F. Vargas
️️️️
Ж. Обриан
71'
67'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
Замена
Б. Акоста
️️️️
F. Jara
64'
Желтая карточка
M. Hedges
59'
59'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Б. Родригес
46'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Т. Блэкмон
ГОЛ! 2:1!
F. Jara
45'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Аранго
27'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Д. Крисостомо
26'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
М. Фарфан
ГОЛ! 1:0!
Р. Холлингшид
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
99
Эма Твумаси
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
2
Джастин Че
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Лос-Анджелес
2
Jordan Harvey
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
3-3-4
1
2
15
Мартинес
24
Холлингшид
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
99
Твумаси
77
Обриан
27
Феррейра
29
3-2-1-5
3
Фарфан
33
Блэкмон
6
Паласиос
15
Блессинг
17
Крисостомо
7
Родригес
31
Блэкмэн
5
Мбаке
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
17
Аранго
29
6
Акоста
6
Акоста
29
19
Помыкал
17
Шен
17
Шен
19
Помыкал
77
Обриан
17
17
77
Обриан
23
Сервания
8
8
23
Сервания
33
Блэкмон
25
Ибеага
25
Ибеага
33
Блэкмон
17
Аранго
20
20
17
Аранго
3
Фарфан
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Фарфан
17
Крисостомо
7
Дюк
7
Дюк
17
Крисостомо
7
Родригес
19
Мусовски
19
Мусовски
7
Родригес
Остались в запасе
Даллас
Лос-Анджелес
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
2
Джастин Че
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
2
Jordan Harvey
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
2
Джастин Че
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Остались в запасе
2
Jordan Harvey
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Даллас - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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