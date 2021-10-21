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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Торонто
Интер Майами - Торонто: обзор матча 21 октября 2021
Интер Майами
21.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 40 тур
3 : 0
Завершен
Торонто
10'
F. Higuaín
45'
К. Макун
61'
Э. Савалета (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Торонто
80'
Замена
J. Perruzza
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
Замена
S. Guediri
️️️️
Б. Ши
80'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
75'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Л. Морган
73'
Замена
Р. Писарро
️️️️
F. Higuaín
63'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Г. Игуаин
63'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Э. Савалета
61'
59'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Я. Шаффельбург
59'
Замена
Д. Осорио
️️️️
M. Bradley
Замена
Б. Матюиди
️️️️
J. Chapman
46'
46'
Замена
J. Altidore
️️️️
P. Mullins
ГОЛ! 2:0!
К. Макун
Пас отдал
Г. Игуаин
45'
39'
Замена
Р. Ларея
️️️️
Й. Сотельдо
Желтая карточка
F. Higuaín
11'
ГОЛ! 1:0!
F. Higuaín
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
90
Льюис Морган
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Торонто
26
Alex Bono
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
13
Patrick Mullins
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
3-2-1-4
22
Марсман
14
18
Лирдам
4
Макун
90
Морган
14
19
Вассилев
20
Ши
2
9
Игуаин
40
Грегоре
2-1-5
26
92
2
30
Сотельдо
15
Савалета
18
Шаффельбург
3
Маршалл-Ратти
14
8
Посуэло
14
8
Матюиди
8
Матюиди
14
90
Морган
9
Карранца
9
Карранца
90
Морган
20
Ши
35
35
20
Ши
2
7
Писарро
7
Писарро
2
9
Игуаин
19
Робинсон
19
Робинсон
9
Игуаин
30
Сотельдо
22
Ларея
22
Ларея
30
Сотельдо
4
21
Осорио
21
Осорио
4
3
Маршалл-Ратти
77
77
3
Маршалл-Ратти
18
Шаффельбург
26
Нельсон
26
Нельсон
18
Шаффельбург
13
17
17
13
Остались в запасе
Интер Майами
Торонто
77
Джон МакКартни
ВР
Главный тренер
Фил Невилл
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Интер Майами - Торонто
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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