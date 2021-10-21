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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Реал Сосьедад
Штурм - Реал Сосьедад: обзор матча 21 октября 2021
Штурм
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
69'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Реал Сосьедад
Вторая желтая
Й. Горенц-Станкович
87'
77'
Замена
Х. Валера
️️️️
А. Исак
77'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Янузай
Замена
М. Саркария
️️️️
К. Йебоа
73'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
А. Серлот
Замена
В. Труммер
️️️️
А. Ньянгбо
66'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
А. Кюн
66'
65'
Желтая карточка
А. Гевара
61'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
61'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Сильва
60'
Желтая карточка
И. Субельдия
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
59'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
А. Прасс
38'
26'
Желтая карточка
М. Мерино
24'
Желтая карточка
А. Горосабель
19'
Замена
А. Гевара
️️️️
М. Субименди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
22
Александер Прасс
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Штурм
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
89
Яншер
30
Кюн
9
Йебоа
7
Ньянгбо
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
23
Мерино
36
Субименди
10
Порту
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
30
Кюн
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
30
Кюн
7
Ньянгбо
17
Труммер
17
Труммер
7
Ньянгбо
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
22
Прасс
25
Хирлендер
25
Хирлендер
22
Прасс
9
Йебоа
11
Саркария
11
Саркария
9
Йебоа
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
36
Субименди
6
Гевара
6
Гевара
36
Субименди
24
Янузай
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Янузай
9
Исак
11
Валера
11
Валера
9
Исак
21
Сильва
9
Серлот
9
Серлот
21
Сильва
Остались в запасе
Штурм
Реал Сосьедад
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
13
Мэтью Райан
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Штурм - Реал Сосьедад
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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