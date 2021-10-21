Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Палмейрас
Сеара - Палмейрас: обзор матча 21 октября 2021
Сеара
21.10.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Палмейрас
89'
Клебер
45+4'
З. Рафаэль
72'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Палмейрас
90'
+5
Желтая карточка
Вевертон
Желтая карточка
Л. Отавио
90'
ГОЛ! 1:2!
Клебер
89'
86'
Желтая карточка
Дейверсон
86'
Замена
Данило
️️️️
З. Рафаэль
86'
Замена
Г. Верон
️️️️
Дуду
Замена
F.
️️️️
Ф. Собрал
85'
81'
Желтая карточка
З. Рафаэль
Желтая карточка
Эрик
80'
Замена
С. Мендоса
️️️️
Лима
79'
Желтая карточка
Вина
78'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Вина
78'
72'
ГОЛ! 0:2!
Дейверсон
Пас отдал
Г. Скарпа
71'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
66'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Рони
66'
Замена
Дейверсон
️️️️
Л. Адриано
Замена
Клебер
️️️️
Марлон
64'
Желтая карточка
I.
59'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
З. Рафаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
2
Igor
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
29
Вина
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
45
Лима
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ЦФ
13
Луан
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
33
Рони
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сеара
13
Gabriel Dias
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
9
Jael
ЦФ
37
Рик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
42
Jailson
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Renan
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
1-2-5
2
25
Марлон
77
88
Собрал
45
Лима
33
Эрик
29
Вина
70
2-5
1
Вевертон
15
Гомес
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
4
Адриано
23
Вейга
33
Рони
88
Собрал
19
19
88
Собрал
45
Лима
7
Мендоса
7
Мендоса
45
Лима
29
Вина
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
29
Вина
25
Марлон
9
Клебер
9
Клебер
25
Марлон
93
Зе Рафаэль
15
Данило
15
Данило
93
Зе Рафаэль
4
Адриано
16
Дейверсон
16
Дейверсон
4
Адриано
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
92
Дуду
27
Верон
27
Верон
92
Дуду
33
Рони
77
Лопес
77
Лопес
33
Рони
Остались в запасе
Сеара
Палмейрас
13
Gabriel Dias
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
9
Jael
ЦФ
37
Рик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
35
Матеус Фернандес
ЦП
42
Jailson
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Renan
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
13
Gabriel Dias
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
9
Jael
ЦФ
37
Рик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
Остались в запасе
35
Матеус Фернандес
ЦП
42
Jailson
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
13
Renan
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Сеара - Палмейрас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Сеара
Палмейрас
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+