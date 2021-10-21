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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Остин
Сан-Хосе - Остин: обзор матча 21 октября 2021
Сан-Хосе
21.10.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 41 тур
4 : 0
Завершен
Остин
47'
Х. Лопес
54'
B. Kikanovic
60'
C. Wondolowski
85'
C. Fierro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Остин
ГОЛ! 4:0!
C. Fierro
85'
Желтая карточка
М. Лопес
81'
80'
Замена
K. Manneh
️️️️
Кристиан
Замена
C. Fierro
️️️️
B. Kikanovic
64'
Замена
C. Cowell
️️️️
Ж. Эбобиссе
64'
ГОЛ! 3:0!
C. Wondolowski
60'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
A. RÃos
57'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
57'
ГОЛ! 2:0!
B. Kikanovic
54'
ГОЛ! 1:0!
Х. Лопес
47'
46'
Замена
Р. Редес
️️️️
C. Dominguez
46'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
М. Джитте
45'
+1
Желтая карточка
А. Ринг
39'
Желтая карточка
J. Romaña
Желтая карточка
Натан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
4
Aedan Stanley
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
2-2-5
15
Лопес
22
5
Ремеди
14
19
Лопес
17
Эбобиссе
5
Натан
4
Бисон
25
3-2-1-4
1
18
Касканте
24
23
Колманич
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
14
8
Почеттино
10
2
Джитте
17
Эбобиссе
7
7
17
Эбобиссе
22
3
Мари
3
Мари
22
28
21
21
28
25
8
8
25
10
17
Редес
17
Редес
10
68
Кристиан
31
31
68
Кристиан
2
Джитте
14
14
2
Джитте
Остались в запасе
Сан-Хосе
Остин
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
93
Жудсон
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Эндрю Тарбелл
ВР
4
Aedan Stanley
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
93
Жудсон
ЦП
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
4
Aedan Stanley
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Сан-Хосе - Остин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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