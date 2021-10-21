Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл: обзор матча 21 октября 2021
Колорадо
21.10.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 41 тур
1 : 1
Завершен
Сиэтл
66'
Д. Баджи
81'
К. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Сиэтл
88'
Желтая карточка
S. O'Neill
Замена
Н. Мескида
️️️️
М. Кайе
88'
Замена
Б. Галван
️️️️
J. Lewis
86'
83'
Замена
S. O'Neill
️️️️
F. Montero
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Рольдан
Пас отдал
Л. Чу
75'
Замена
Л. Чу
️️️️
J. Medranda
69'
Замена
W. Bruin
️️️️
N. Benezet
69'
Замена
К. Роу
️️️️
Д. Атенсио
Замена
Л. Эстевес
️️️️
K. Rosenberry
68'
Замена
К. Бассетт
️️️️
А. Синъясики
68'
ГОЛ! 1:0!
Д. Баджи
Пас отдал
J. Price
66'
63'
Желтая карточка
J. Medranda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
16
Брайан Галван
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Сиэтл
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
2-4-5
2
27
Уилсон
14
Кайе
3
Акоста
11
Синъясики
19
23
Ярброу
6
Трасти
7
Барриос
14
14
Баджи
4-3-3
24
Фрай
3
Арреага
28
Гомес Андраде
94
5
Толо
16
Рольдан
7
Рольдан
6
Пауло
12
Атенсио
12
99
11
Синъясики
17
Бассетт
17
Бассетт
11
Синъясики
14
Кайе
20
Мескида
20
Мескида
14
Кайе
14
16
Галван
16
Галван
14
2
16
Эстевес
16
Эстевес
2
12
40
40
12
12
Атенсио
22
Роу
22
Роу
12
Атенсио
94
7
Чу
7
Чу
94
99
29
29
99
Остались в запасе
Колорадо
Сиэтл
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Колорадо - Сиэтл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Сиэтл
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+