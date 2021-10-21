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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Марсель
Лацио - Марсель: обзор матча 21 октября 2021
Лацио
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Марсель
85'
Замена
Л. Балерди
️️️️
В. Ронжье
81'
Желтая карточка
В. Ронжье
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
77'
Замена
Р. Моро
️️️️
М. Дзакканьи
77'
73'
Желтая карточка
Б. Камара
73'
Замена
Жерсон
️️️️
А. Милик
73'
Замена
П. Гуйе
️️️️
М. Гендузи
61'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
П. Лирола
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
57'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
56'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
56'
52'
Желтая карточка
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
13
Паоло Скортино
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-3-2-1
1
Стракоша
29
Лаццари
5
Фелипе
15
Ачерби
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
19
Башич
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-1-2-2-1
13
Лопес
14
Лирола
14
Перес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
8
Камара
6
Гендузи
21
Ронжье
7
Ундер
10
Пайет
30
Милик
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
10
Дзакканьи
18
Моро
18
Моро
10
Дзакканьи
21
Ронжье
26
Балерди
26
Балерди
21
Ронжье
6
Гендузи
18
Гуйе
18
Гуйе
6
Гендузи
30
Милик
8
Жерсон
8
Жерсон
30
Милик
14
Лирола
9
Дьенг
9
Дьенг
14
Лирола
Остались в запасе
Лацио
Марсель
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
13
Паоло Скортино
ОП
77
Амин Арит
АП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
13
Паоло Скортино
ОП
77
Амин Арит
АП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лацио - Марсель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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Лацио
Марсель
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
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