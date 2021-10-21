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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Алашкерт - ЛАСК
Алашкерт - ЛАСК: обзор матча 21 октября 2021
Алашкерт
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 3 тур
0 : 3
Завершен
ЛАСК
35'
Х. Хонг
68'
Т. Гойгингер
90+2'
П. Михорль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алашкерт - ЛАСК
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
П. Михорль
79'
Замена
А. Грубер
️️️️
Т. Гойгингер
Замена
М. Алессандро
️️️️
А. Папикян
79'
Замена
Никсон
️️️️
Т. Камета
78'
69'
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Карамоко
68'
ГОЛ! 0:2!
Т. Гойгингер
Пас отдал
М. Карамоко
62'
Желтая карточка
М. Поцман
57'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Х. Хонг
57'
Замена
А. Шмидт
️️️️
К. Моншейн
57'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Я. Боллер
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хонг
31'
Пенальти не реализован!
К. Моншейн
27'
Желтая карточка
Я. Боллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
5
Джеймс
ЛП
20
Агван Папикян
ЛВ
9
Румян Овсепян
ЦП
16
Венсан Безекур
АП
10
Давид Хурцидзе
АП
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
7
Вангу Гоме
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
85
Матеус Алессандро
ПВ
86
Никсон
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
4-2-3-1
1
Чанчаревич
33
Больевич
55
Крючков
21
Кадио
55
Камета
5
Джеймс
9
Овсепян
20
Папикян
10
Хурцидзе
16
Безекур
70
Эмбалу
2-2-5
30
Шлагер
15
Марешич
33
Лукенедер
34
Михорль
36
Реннер
34
Боллер
36
Гойгингер
9
Карамоко
20
Хонг
19
Поцман
20
Папикян
85
Алессандро
85
Алессандро
20
Папикян
55
Камета
86
Никсон
86
Никсон
55
Камета
34
Боллер
8
Холланд
8
Холланд
34
Боллер
20
Хонг
8
Гргич
8
Гргич
20
Хонг
9
Карамоко
18
Балич
18
Балич
9
Карамоко
36
Гойгингер
9
Грубер
9
Грубер
36
Гойгингер
14
Моншейн
13
Шмидт
13
Шмидт
14
Моншейн
Остались в запасе
Алашкерт
ЛАСК
1
Давид Юрченко
ВР
7
Вангу Гоме
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
98
Бранко Михайлович
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
30
Саша Хорват
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
7
Вангу Гоме
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
98
Бранко Михайлович
ЦФ
Остались в запасе
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
30
Саша Хорват
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Алашкерт - ЛАСК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
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Алашкерт
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