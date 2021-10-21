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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЦСКА София - Заря
ЦСКА София - Заря: обзор матча 21 октября 2021
ЦСКА София
21.10.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Заря
65'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Заря
90'
+8
Желтая карточка
Д. Фаворов
Красная карточка
Т. Вион
90'
+3
89'
Желтая карточка
Л. Квек
87'
Замена
️️️️
С. Булеца
Желтая карточка
Т. Лам
86'
Желтая карточка
Б. Мазику
84'
Замена
К. Крастев
️️️️
Г. Йомов
83'
Желтая карточка
Ж. Кайседо
78'
Замена
Т. Вион
️️️️
Жеферсон
73'
Желтая карточка
Я. Вилдсхут
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Саядманеш
Пас отдал
И. Снурницын
Замена
Ф. Варела
️️️️
Г. Кэри
57'
Желтая карточка
Ю. Маттей
46'
28'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Сергей Булеца
АП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
7
Хамза Чатакович
ЦФ
10
Йоан Бай
ЦФ
10
Феде Варела
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
3-2-3-2
1
Бусатто
2
Маттей
3
Лам
3
Жеферсон
18
Мазику
19
Турицов
73
Мухар
13
Вилдсхут
10
Кэри
9
Кайседо
30
Йомов
3-1-2-4
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
75
Снурницын
40
Квек
10
Булеца
10
Хомченовский
20
Гладкий
28
Громов
17
Саядманеш
7
Захеди
3
Жеферсон
15
Вион
15
Вион
3
Жеферсон
10
Кэри
10
Варела
10
Варела
10
Кэри
30
Йомов
26
Крастев
26
Крастев
30
Йомов
Остались в запасе
ЦСКА София
Заря
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
7
Хамза Чатакович
ЦФ
10
Йоан Бай
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
36
Антон Жилкин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
7
Хамза Чатакович
ЦФ
10
Йоан Бай
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча ЦСКА София - Заря
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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