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Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Црвена Звезда
Мидтьюлланд - Црвена Звезда: обзор матча 21 октября 2021
Мидтьюлланд
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Црвена Звезда
78'
Н. Дир
58'
М. Иванич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Црвена Звезда
90'
+6
Замена
М. Гайич
️️️️
Э. Набуан
Замена
А. Мабиль
️️️️
Н. Дир
90'
+2
84'
Желтая карточка
М. Иванич
82'
Замена
Р. Панков
️️️️
К. Гуелор Канга
ГОЛ! 1:1!
Н. Дир
78'
Замена
Маррони
️️️️
Г. Исаксен
74'
Желтая карточка
Р. Онидика
67'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Иванич
Пас отдал
Л. Диони
Желтая карточка
Й. Каюсте
57'
56'
Замена
Л. Диони
️️️️
Ф. Фалько
46'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
С. Срнич
40'
Желтая карточка
С. Срнич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Брайан Приске
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Hosine Bility
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Авер Мабиль
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
3-4-3
1
Олафссон
28
Святченко
2
Андерссон
29
Паулиньо
44
Дир
2
Каюсте
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
4-2-2-2
82
Борян
5
Дегенек
77
Гобельич
15
Драгович
23
Родич
35
Жуниор
8
Канга
25
Фалько
4
Иванич
31
Набуан
55
Срнич
44
Дир
11
Мабиль
11
Мабиль
44
Дир
11
Исаксен
38
Маррони
38
Маррони
11
Исаксен
31
Набуан
22
Гайич
22
Гайич
31
Набуан
8
Канга
12
Панков
12
Панков
8
Канга
55
Срнич
7
Крстичич
7
Крстичич
55
Срнич
25
Фалько
99
Диони
99
Диони
25
Фалько
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Црвена Звезда
30
Джаред Томпсон
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Hosine Bility
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Hosine Bility
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
51
Милош Гордич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Мидтьюлланд - Црвена Звезда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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