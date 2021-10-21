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Лига конференций 2026/2027
Буде-Глимт - Рома
Буде-Глимт - Рома: обзор матча 21 октября 2021
Буде-Глимт
21.10.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 3 тур
6 : 1
Завершен
Рома
8'
Э. Ботхейм
20'
П. Берг
52'
Э. Ботхейм
71'
О. Сольбаккен
78'
А. Пеллегрино
80'
О. Сольбаккен
28'
К. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Рома
Замена
Э. Хаген
️️️️
М. Конрадсен
90'
+2
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
О. Сольбаккен
87'
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
87'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
81'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
81'
ГОЛ! 6:1!
О. Сольбаккен
Пас отдал
А. Пеллегрино
80'
ГОЛ! 5:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Э. Ботхейм
78'
ГОЛ! 4:1!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Э. Ботхейм
71'
60'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Диавара
60'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 3:1!
Э. Ботхейм
Пас отдал
А. Сампстед
52'
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Г. Вильяр
46'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Майорал
Желтая карточка
М. Лоде
37'
28'
ГОЛ! 2:1!
К. Перес
Пас отдал
А. Диавара
ГОЛ! 2:0!
П. Берг
Пас отдал
Э. Ботхейм
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
С. Фет
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Буде-Глимт
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ЦП
18
Вегард Конгсро
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
7
Жилберт Коомсон
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-1-2-4
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
8
Конрадсен
90
Пеллегрино
19
Фет
18
Мое
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
4-2-1-2-1
1
Патрисиу
14
Рейнолдс
3
Ибаньес
3
Кумбула
33
Калафьори
5
Дарбо
24
Диавара
12
Вильяр
23
Перес
8
Эль-Шаарави
9
Майорал
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
7
Коомсон
7
Коомсон
9
Сольбаккен
8
Конрадсен
18
Хаген
18
Хаген
8
Конрадсен
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
12
Вильяр
22
Мхитарян
22
Мхитарян
12
Вильяр
24
Диавара
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
24
Диавара
9
Майорал
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Майорал
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
18
Абрахам
8
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Буде-Глимт
Рома
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Вегард Конгсро
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
59
Никола Залевски
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Вегард Конгсро
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
22
Джошуа Смитс
ЦФ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Буде-Глимт - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Аспмюра
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