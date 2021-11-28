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    Расписание матчей 28-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 30 тур
    28 ноября, воскресенье
    00:00
    Спутник
    0:3
    Слуцк
    Тех. поражение
    28 ноября, воскресенье
    13:00
    Славия-Мозырь
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    13:00
    Неман
    3:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    13:00
    БАТЭ
    4:0
    Витебск
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    13:00
    Рух
    3:2
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    13:00
    Шахтер
    0:1
    Гомель
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    13:00
    Сморгонь
    1:0
    Минск
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    13:00
    Ислочь
    0:4
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 36 тур
    28 ноября, воскресенье
    01:30
    Брагантино
    1:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    03:30
    Сан-Паулу
    2:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    2:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 14 тур
    28 ноября, воскресенье
    13:30
    Газиантеп
    3:2
    Коньяспор
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    16:00
    Карагюмрюк
    0:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    16:00
    Сивасспор
    4:0
    Хатайспор
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    19:00
    Йени Малатьяспор
    0:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
    28 ноября, воскресенье
    14:00
    Пари НН
    0:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    16:30
    Рубин
    2:3
    Динамо
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:00
    ЦСКА
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 14 тур
    28 ноября, воскресенье
    14:15
    Спарта
    0:1
    Аякс
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    16:30
    Твенте
    0:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    1:0
    Хераклес
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    18:45
    Херенвен
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    22:00
    Витесс
    0:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 14 тур
    28 ноября, воскресенье
    14:30
    Удинезе
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Милан
    1:3
    Сассуоло
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Специя
    0:1
    Болонья
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:00
    Рома
    1:0
    Торино
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    22:45
    Наполи
    4:0
    Лацио
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 15 тур
    28 ноября, воскресенье
    15:00
    Сент-Этьен
    1:3
    ПСЖ
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Бордо
    1:2
    Брест
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Лорьян
    0:2
    Ренн
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Монако
    1:1
    Страсбур
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Реймс
    1:0
    Клермон
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    19:00
    Монпелье
    0:1
    Лион
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    22:45
    Марсель
    1:0
    Труа
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 15 тур
    28 ноября, воскресенье
    15:00
    Ливингстон
    1:3
    Рейнджерс
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    18:00
    Селтик
    2:1
    Абердин
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
    28 ноября, воскресенье
    15:00
    Ингулец
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    18:00
    Рух
    2:0
    Металлист 1925
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:30
    Колос
    1:0
    Верес
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 20 тур
    28 ноября, воскресенье
    15:30
    Шеффилд Юнайтед
    2:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 16 тур
    28 ноября, воскресенье
    15:30
    Генк
    2:3
    Брюгге
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    18:00
    Зюлте-Варегем
    2:0
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:30
    Гент
    3:1
    Стандард
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    23:00
    Антверпен
    3:0
    Остенде
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 11 тур
    28 ноября, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    2:1
    Волос
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    16:00
    ОФИ
    2:1
    Ионикос
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    2:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    0:1
    Арис
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 15 тур
    28 ноября, воскресенье
    16:00
    Бетис
    3:1
    Леванте
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    18:15
    Эспаньол
    1:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:30
    Кадис
    1:4
    Атлетико
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    23:00
    Реал
    2:1
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 17 тур
    28 ноября, воскресенье
    16:00
    Оденсе
    2:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    16:00
    Виборг
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    18:00
    Брондбю
    1:0
    Рандерс
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:00
    Ольборг
    1:3
    Копенгаген
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 15 тур
    28 ноября, воскресенье
    16:15
    Цюрих
    1:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    18:30
    Лозанна-Спорт
    0:3
    Серветт
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    18:30
    Люцерн
    1:3
    Базель
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 16 тур
    28 ноября, воскресенье
    16:30
    Аустрия
    2:1
    Штурм
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    16:30
    Хартберг
    2:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    19:00
    Рид
    2:2
    Рапид
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 16 тур
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Градец-Кралове
    1:0
    Карвина
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    0:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Славия
    3:0
    Теплице
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    20:00
    Спарта
    2:1
    Слован
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 13 тур
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Брентфорд
    1:0
    Эвертон
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Лестер
    4:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    17:00
    Манчестер Сити
    2:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    19:30
    Челси
    1:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 13 тур
    28 ноября, воскресенье
    17:30
    Айнтрахт
    2:1
    Унион
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    19:30
    РБ Лейпциг
    1:3
    Байер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 12 тур
    28 ноября, воскресенье
    18:30
    Маритиму
    2:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    21:00
    Спортинг
    2:0
    Тондела
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    23:30
    Порту
    2:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 28 тур
    28 ноября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:2
    Сандефьорд
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    2:3
    Викинг
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    1:3
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    0:0
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    28 ноября, воскресенье
    21:00
    Бранн
    0:1
    Мольде
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 30 тур
    28 ноября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    0:0
    Стабек
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 1/4 финала
    28 ноября, воскресенье
    23:00
    Канзаc Сити
    1:2
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
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