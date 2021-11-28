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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Болонья
Специя - Болонья: обзор матча 28 ноября 2021
Специя
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
83'
М. Арнаутович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Болонья
90'
Замена
И. Мбайе
️️️️
М. Арнаутович
89'
Желтая карточка
М. Арнаутович
88'
Замена
К. Бонифази
️️️️
Н. Домингес
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Арнаутович
Желтая карточка
М. Нзола
82'
Замена
С. Феррер
️️️️
К. Амьен-Аду
76'
Замена
К. Агудело
️️️️
В. Коваленко
76'
75'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
75'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
75'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Сванберг
Желтая карточка
Э. Сальседо
71'
Замена
Д. Сала
️️️️
А. Реца
58'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Ж. Антист
58'
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Стрелец
58'
Желтая карточка
А. Реца
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
4-2-1-3
49
Проведель
13
Реца
6
Эрлич
43
Николау
98
Амьен-Аду
10
Бастони
18
Маджоре
21
Коваленко
9
Антист
13
Стрелец
18
Нзола
3-1-2-1-3
1
Скорупски
5
Сумаоро
3
Теате
2
Хики
17
Медель
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
7
Орсолини
13
Реца
7
Сала
7
Сала
13
Реца
98
Амьен-Аду
4
Феррер
4
Феррер
98
Амьен-Аду
13
Стрелец
19
Колли
19
Колли
13
Стрелец
21
Коваленко
7
Агудело
7
Агудело
21
Коваленко
9
Антист
10
Сальседо
10
Сальседо
9
Антист
8
Домингес
33
Бонифази
33
Бонифази
8
Домингес
7
Арнаутович
15
Мбайе
15
Мбайе
7
Арнаутович
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
32
Сванберг
25
Вигнато
25
Вигнато
32
Сванберг
Остались в запасе
Специя
Болонья
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Специя - Болонья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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