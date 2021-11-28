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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Спорт Ресифи
Сан-Паулу - Спорт Ресифи: обзор матча 28 ноября 2021
Сан-Паулу
28.11.2021, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
50'
Х. Кальери
81'
Г. Сара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Спорт Ресифи
Замена
Б. Алвес
️️️️
Г. Сара
88'
Замена
Жуан
️️️️
Э. Ригони
88'
ГОЛ! 2:0!
Г. Сара
81'
75'
Замена
Л. Джуба
️️️️
G.
55'
Замена
П. Мосселин
️️️️
H.
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
М. Бенитес
50'
Замена
М. Бенитес
️️️️
В. Буэно
46'
41'
Желтая карточка
G.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
6
Рейналдо
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
39
Gustavo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Сан-Паулу
55
Rafael Silva
ЦП
8
Габриэль Невес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
3
Лео
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Спорт Ресифи
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
4
Чико
ЦФ
2-1-5
5
Арболеда
13
Миранда
24
Ригони
8
Сара
18
9
Кальери
17
Гомес
15
Буэно
5
6
Сандер
28
Велисон
97
77
15
15
Буэно
7
Бенитес
7
Бенитес
15
Буэно
8
Сара
34
Алвес
34
Алвес
8
Сара
24
Ригони
9
Жуан
9
Жуан
24
Ригони
15
94
Мосселин
94
Мосселин
15
39
46
Джуба
46
Джуба
39
Остались в запасе
Сан-Паулу
Спорт Ресифи
55
Rafael Silva
ЦП
8
Габриэль Невес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
3
Лео
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Остались в запасе
55
Rafael Silva
ЦП
8
Габриэль Невес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
3
Лео
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Остались в запасе
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Спорт Ресифи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
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