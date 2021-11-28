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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - ПСВ
Херенвен - ПСВ: обзор матча 28 ноября 2021
Херенвен
28.11.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
13'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - ПСВ
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Ф. Стеванович
85'
75'
Замена
А. Обиспо
️️️️
М. Жуниор
68'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
К. Винисиус
68'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Р. Доан
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Н. Мадсен
68'
67'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Желтая карточка
Р. Каиб
62'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Винисиус
Пас отдал
Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-5
10
Стеванович
21
24
Мадсен
25
Верман
24
Каиб
1
22
4
9
Верман
4-1-1-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
5
Рамальо
21
Боскальи
17
Жуниор
6
Сангаре
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
77
Брума
95
Винисиус
24
Мадсен
5
Дрешевич
5
Дрешевич
24
Мадсен
10
Стеванович
8
Нигрен
8
Нигрен
10
Стеванович
17
Жуниор
4
Обиспо
4
Обиспо
17
Жуниор
20
Доан
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
20
Доан
95
Винисиус
35
Вертессен
35
Вертессен
95
Винисиус
Остались в запасе
Херенвен
ПСВ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
19
Jan Ras
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
19
Jan Ras
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Херенвен - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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