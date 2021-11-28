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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Тондела
Спортинг - Тондела: обзор матча 28 ноября 2021
Спортинг
28.11.2021, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 12 тур
2 : 0
Завершен
Тондела
10'
П. Сарабия
50'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Тондела
Желтая карточка
Т. Томаш
85'
Замена
Табата
️️️️
Паулинью
84'
83'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Ж. Педру
83'
Замена
Н. Боржес
️️️️
Н. Хасеф
80'
Желтая карточка
М. Саньян
Желтая карточка
М. Угарте
78'
74'
Желтая карточка
П. Аугусто
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
67'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
Н. Сантуш
67'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Гонсалвеш
67'
61'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Д. Мурильо
61'
Замена
Д. дос Анжос
️️️️
Р. Дадашов
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
55'
ГОЛ! 2:0!
Паулинью
Пас отдал
П. Гонсалвеш
50'
30'
Желтая карточка
R. Barbosa
Желтая карточка
П. Сарабия
30'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
24
Науфел Хасеф
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Тондела
2
Bebeto
ЦЗ
30
Нето Боржес
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
15
Хуан Боселли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
6
Палинья
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
11
Сантуш
2-5-3
88
19
Алмейда
93
Саньян
8
Ундабаррена
7
Мурильо
26
Дантас
28
Аугусто
8
Педру
9
Дадашов
10
24
Хасеф
28
Гонсалвеш
8
Томаш
8
Томаш
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
10
Табата
10
Табата
26
Паулинью
11
Сантуш
20
Назинью
20
Назинью
11
Сантуш
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
24
Хасеф
30
Боржес
30
Боржес
24
Хасеф
8
Педру
18
Арканджо
18
Арканджо
8
Педру
9
Дадашов
29
дос Анжос
29
дос Анжос
9
Дадашов
7
Мурильо
15
Боселли
15
Боселли
7
Мурильо
Остались в запасе
Спортинг
Тондела
23
Педро Порро
ПЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
2
Bebeto
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
Остались в запасе
2
Bebeto
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Спортинг - Тондела
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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