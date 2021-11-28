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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Абердин
Селтик - Абердин: обзор матча 28 ноября 2021
Селтик
28.11.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
20'
Жота
60'
К. МакГрегор
33'
Л. Фергюсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Абердин
Замена
А. Айети
️️️️
К. Фурухаси
90'
+4
Желтая карточка
М. Джонстон
90'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Жота
83'
66'
Замена
A. Samuels
️️️️
С. Браун
65'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
М. Уоткинс
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
61'
ГОЛ! 2:1!
К. МакГрегор
60'
49'
Замена
D. Campbell
️️️️
D. McGeouch
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Фергюсон
28'
Желтая карточка
Р. МакКрори
Желтая карточка
К. МакГрегор
26'
ГОЛ! 1:0!
Жота
Пас отдал
К. МакГрегор
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Абердин
21
Тедди Йенкс
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4-3-3
1
Харт
56
Ролстон
23
Уэлш
20
Картер-Викерс
18
Юранович
14
Тернбулл
16
МакКарти
42
МакГрегор
7
Жота
7
Фурухаси
11
Абада
1-5-4
1
Льюис
2
МакКрори
8
Браун
26
Хеджс
19
Фергюсон
21
17
Хайес
21
Рамирес
4
Бейтс
26
23
Уоткинс
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
7
Жота
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Жота
7
Фурухаси
9
Айети
9
Айети
7
Фурухаси
23
Уоткинс
21
Йенкс
21
Йенкс
23
Уоткинс
21
16
16
21
8
Браун
23
23
8
Браун
Остались в запасе
Селтик
Абердин
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
Остались в запасе
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Селтик - Абердин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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