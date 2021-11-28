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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Брест
Бордо - Брест: обзор матча 28 ноября 2021
Бордо
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 2
Завершен
Брест
43'
С. Грегерсен
60'
Ж. ле Дуарон
66'
Ж. ле Дуарон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Брест
Желтая карточка
М. Ньянг
86'
Замена
Д. Менса
️️️️
Р. Мангаш
83'
83'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
Желтая карточка
Мешер
80'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Я. Адли
76'
Желтая карточка
Т. Пембеле
75'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Я. Дилросун
68'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Р. Уден
68'
Замена
Франсержио
️️️️
Отавио
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
Ф. Онора
60'
ГОЛ! 1:1!
Ж. ле Дуарон
50'
Желтая карточка
Б. Шардонне
ГОЛ! 1:0!
С. Грегерсен
Пас отдал
Я. Дилросун
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Брест
40
Марко Бизот
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Франсержио
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
4-2-3-1
56
Костиль
7
Мангаш
17
Мешер
2
Грегерсен
12
Пембеле
14
Онана
94
Отавио
24
Дилросун
29
Адли
17
Элис
10
Уден
4-1-1-2-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
5
Шардонне
29
Эрейе
6
Агум
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
9
Мунье
9
ле Дуарон
7
Мангаш
14
Менса
14
Менса
7
Мангаш
94
Отавио
15
Франсержио
15
Франсержио
94
Отавио
10
Уден
16
У-Джо
16
У-Джо
10
Уден
29
Адли
7
Бриан
7
Бриан
29
Адли
24
Дилросун
99
Ньянг
99
Ньянг
24
Дилросун
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Бордо
Брест
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Бордо - Брест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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